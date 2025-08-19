Ederson’da bitmeyen pazarlık!

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası sezona Günay ile başlayan Galatasaray, yeni kalecisini bir an önce getirmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Listesinde birçok isim olan ancak önceliği Ederson'a veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kaleci ile 7 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro'luk bonus üzerinden anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan tecrübeli file bekçisi, tercihini Cimbom'dan yana kullanırken yönetim, Manchester City'yi fiyat indirmeye zorluyor. 15 milyon Euro isteyen İngiliz kulübüne 10 milyon Euro'luk teklif sunan G.Saray, günlerdir bu rakam üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor. Kulübüne gitmek istediğini bildiren Ederson'un transferin çözülmesini beklediği ifade edildi.

SON MAÇTA FORMA GİYMEDİ

EDERSON, Manchester City'nin Premier Lig'de Wolverhampton'ı 4-0 mağlup ettiği son karşılaşmada midesinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroya alınmamıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki kaleci, 8 yıldır formasını giydiği İngiliz ekibinde 372 maçta görev yaptı.