Geleceğe yatırım Christ Oulai

TRABZONSPOR, orta sahaya geleceğe dönük flaş bir takviye yaptı. Fransız ekibi Bastia forması giyen 19 yaşındaki Christ Inao Oulai ile 5 yıllık sözleşme yapıldı. Bastia'ya 5 milyon Euro bonservis ve bonuslar ödeyecek olan bordo-mavililer, bugün Trabzon'da sağlık kontrolünden geçireceği oyuncuya imza attıracak. Dün gece Türkiye'ye gelen Christ Inao, yalnızca bugünün değil yarının kadrosunu oluşturma adına stratejik bir hamle olarak görülüyor. Yönetim, genç futbolcunun uzun vadede kulübe ciddi bir ekonomik değer katmasını bekliyor. Öte yandan yine geleceğe yatırım için geçen hafta Trabzon'a getirilen ve deneme idmanlarına çıkarılan Gambiyalı orta saha Assan Bojang için karar çıktı. 2007 doğumlu oyuncu, U19 kadrosuna katıldı. 18 yaşındaki Bojang'la profesyonel sözleşme imzalanacak.

TECRÜBE ARAYIŞI SÜRÜYOR

OULAI ile geleceğe yatırım yapan Trabzonspor orta sahaya tecrübeli bir oyuncu katmak için de çalışıyor. Öne çıkan 4 isim şöyle: Philip Billing (Bournemouth): 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, hem fizik gücü hem de oyunun iki yönüne katkısıyla dikkat çekiyor. Josh Brownhill (Burnley): Championship'te kaptanlık yapan 29 yaşındaki oyuncu, liderlik özellikleriyle öne çıkıyor. Daichi Kamada (Crystal Palace): E. Frankfurt ve Lazio'da da boy gösteren 29 yaşındaki Japon futbolcu, oyun zekâsı ve teknik becerileriyle ilgi çekiyor. Renato Sanches (PSG): 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, Lille ve Bayern Münih dönemlerinden hatırlanıyor. Listenin en dikkat çeken ismi.