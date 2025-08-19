Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Giriş Tarihi: 19.8.2025 20:17 Son Güncelleme: 19.8.2025 20:17

Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig’de ikinci haftanın VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında konuşulan pozisyonlar da yer aldı.

Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta geride kaldı. TFF, maçlardaki VAR konuşmalarını açıkladı. İşte Galatasaray ve ve Fenerbahçe maçlarındaki VAR konuşmaları…

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam geliyorum."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."

VAR: "14 numara."

Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."

GÖZTEPE - FENERBAHÇE

VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"

VAR: "Bir de bu açı var."

Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz