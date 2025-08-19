Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta geride kaldı. TFF, maçlardaki VAR konuşmalarını açıkladı. İşte Galatasaray ve ve Fenerbahçe maçlarındaki VAR konuşmaları…
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam geliyorum."
VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."
Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."
VAR: "14 numara."
Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."
GÖZTEPE - FENERBAHÇE
VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"
VAR: "Bir de bu açı var."
Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."