Derrick Köhn Union Berlin'e transfer oldu
Giriş Tarihi: 20.8.2025

G. Saray, Şubat 2024'te Alman ekibi Hannover'den 3.35 milyon Euro'ya aldığı Derrick Köhn'ü, Union Berlin'e sattı. KAP'a yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Alman sol bek için Bundesliga temsilcisi ile 4 milyon Euro artı 500 bin Euro şarta bağlı bonus karşılığında el sıkışıldığı duyuruldu. Ayrıca Köhn'ün ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda Berlin'in bu satıştan elde edeceği toplam gelirden 2 milyon Euro düşülüp kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak G.Saray'a ödeyecek.
