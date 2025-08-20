Derrick Köhn Union Berlin’e transfer oldu

G. Saray, Şubat 2024'te Alman ekibi Hannover'den 3.35 milyon Euro'ya aldığı Derrick Köhn'ü, Union Berlin'e sattı. KAP'a yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Alman sol bek için Bundesliga temsilcisi ile 4 milyon Euro artı 500 bin Euro şarta bağlı bonus karşılığında el sıkışıldığı duyuruldu.
Ayrıca Köhn'ün ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda Berlin'in bu satıştan elde edeceği toplam gelirden 2 milyon Euro düşülüp kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak G.Saray'a ödeyecek.