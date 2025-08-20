Liste Şampiyonlar Ligi

Süper Lig'in yanı sıra Devler Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray, transfer döneminin son dönemecinde gözünü Avrupa devlerinin yıldızlarına dikti. Sarı-kırmızılılar; Manchester City, İnter ve Bayern Münih formaları giyen üst seviye oyuncuları listesine aldı ve görüşmeler hız kazandı. İşte detaylar...

FIRSAT ADIMI İLKAY GÜNDOĞAN

Manchester City'nin kalecisi Ederson'un alternatifi olarak İnter'in 1 numarası Yann Sommer belirlendi. Savunmaya sağ bek ve stoper takviyesi planlayan Galatasaray cephesi, Ederson görüşmelerinde Manchester City'ye Akanji'nin mali şartlarını sordu. İngiliz devinin bir başka yıldızı İlkay Gündoğan ise fırsat hamlesi olarak görülüyor. Sommer'in kalesini koruduğu İnter'den Pavard'ın durumunu takip eden sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'le de temas halinde. Sacha Boey ve Kim Min-Jae için nabız yoklanıyor.