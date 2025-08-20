Sıradaki uçakta Alvarez var

Nene'yi gece yarısı İstanbul'a indiren Fenerbahçe, sıradaki uçağı West Ham'ın yıldızı Edson Alvarez için kaldıracak. 27 yaşındaki ön liberoyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak sarı-lacivertliler, 4,5 milyon Euro'luk maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ederken, kiralama bedelini de ödeyecek. Toplamda 7,5 milyon Euro'yu bulan bu paketle birlikte satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklenecek.
Ancak oyuncuya İnter, Porto ve Borussia Dortmund
'un da resmi teklifi olması nedeniyle Alvarez düşünmek için süre istemiş durumda. Fenerbahçe'ye imza atarsa Reyes'ten sonra ikinci Meksikalı futbolcu olacak.