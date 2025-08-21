Cimbom, Leroy Sane’nin parasını çıkardı!

Alvaro Morata ve Frankowski'den sonra Köhn'e veda eden Galatasaray, hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de yıldızı Leroy Sane'nin 12 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetini karşıladı.
3 OYUNCUNDAN GELEN BONSERVİS TRANSFERİN MALİYETİNİ ÇIKARDI
İtalyan ekibi Como'ya giden İspanyol forvetten 5 milyon Euro tazminat alan sarı-kırmızılı yönetim, Köhn'den 4 milyon Euro bonservis kazandı. Rennes'e gönderilen Frankowski'den 2.7 milyon Euro kiralama bedeli elde eden Galatasaray, kasasına 11.7 milyon Euro koydu