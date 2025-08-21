Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cimbom, Leroy Sane'nin parasını çıkardı!
Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken transferlerinden biri olan Leroy Sane'nin maliyeti çıkarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Morata, Frankowski ve Köhn'den gelen bonservis ücretleriyle Alman oyuncunun maliyetini çözmüş oldu.

Alvaro Morata ve Frankowski'den sonra Köhn'e veda eden Galatasaray, hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de yıldızı Leroy Sane'nin 12 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetini karşıladı.

3 OYUNCUNDAN GELEN BONSERVİS TRANSFERİN MALİYETİNİ ÇIKARDI

İtalyan ekibi Como'ya giden İspanyol forvetten 5 milyon Euro tazminat alan sarı-kırmızılı yönetim, Köhn'den 4 milyon Euro bonservis kazandı. Rennes'e gönderilen Frankowski'den 2.7 milyon Euro kiralama bedeli elde eden Galatasaray, kasasına 11.7 milyon Euro koydu

