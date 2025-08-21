Solskjaer: “Oyuncular bu durumu kontrol etmeli”

Biz de hocalarla, ekibimle konuştuk. 10-15 dakika kontrolü kaybedip kazanamıyoruz. Bazı oyuncuların da sahada kendilerini motive etmesi gerekiyor. Oyuncular inisiyatif alıp bu durumu kontrol etmeli. İlk yarıda birebirlerde ekstralara kaçtık, top kaybettik. Oyun kontrolünü kaybettik bunu yapınca. Hocalarımla 10-15 dakikalık düşüşleri konuşuyoruz."

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, rakibe göre daha fazla topa sahip olduklarını aktararak, "Belki de çok bariz bir sentetik zemin maçı oynadık. Çok fazla kontratağın olduğu, topun çok hızlı hareket ettiği bir maç oldu. Rakibimiz bize baskı yaptı. Çok fazla kontratak oldu. Rashica golünü attı ve performansından dolayı mutluyum. Maalesef 1-0 öndeyken ve 2. golü bulabilecekken 1-1 olması bizde hayal kırıklığı oluşturdu. Avrupa'da 1-1 berabere kaldığınızda bir sonraki maç için elinizde bir şeyler vardır. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacak." diye konuştu.

Norveçli teknik adam, karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un rövanşta forma giyip giymeyeceğine ilişkin bir soruya, "Emin değilim, durumlarına bakacağız. Dün hissettiler, antrenmanda kendilerini denediler ama çıkmak zorunda kaldılar. Ersin'in performansından mutluyum. Çok güçlüydü. İki oyuncunun tedavilerine en iyi şekilde bakacağız." yanıtını verdi.