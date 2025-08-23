Fenerbahçe, Edson Alvarez’i resmen açıkladı!

ALVAREZ: "FENERBAHÇE DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA BÜYÜK KULÜP"



Duygularını paylaşan Edson Alvarez, "Öncelikle teşekkür ederim. Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum." diye konuştu.

"BU FORMA İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"



Taraftarlarla ilgili de konuşan Alvarez, "Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.