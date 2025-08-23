Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rota yeniden belirlendi: Senne Lammens
Ederson için M.City, 15 milyon Euro altına inmeyince Aslan 23 yaşındaki Belçikalı kaleciye gitti

Ederson transferini bir türlü bitiremeyen Galatasaray, 32 yaşındaki Brezilyalı kaleciye alternatif olarak 2002 doğumlu Senne Lammens'i belirledi. Belçika'da geleceğin yıldızı gözüyle bakılan Lammens'in, kulübü Antwerp'le iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER İÇİN 10 GÜN KALDI
23 yaşındaki genç kaleci için konuşulan bonservis rakamı 20 milyon Euro. Ederson'un tecrübesine güvenen Galatasaray, 15 milyon Euro talep eden Manchester City'den indirim bekliyor. Süreç uzadığı ve UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirmeye 10 gün kaldığı için Lammens ihtimali masaya yatırıldı.

