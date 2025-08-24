Fatih Tekke'den hakem tepkisi: "Bir koku alıyorum"

Önümüzdeki hafta oynayacakları Samsunspor maçının önemine dikkat çeken Tekke, "Samsunspor daha sert bir takım. Bu maçı da kazanarak milli araya moralli girmek istiyoruz. Baskıların hızı arttığında oyun daha güzel oluyor. Ama beklemeye düştüğümüzde sorun yaşıyoruz. Biz bir aileysek aile gibi davranmak zorundayız. Bekliyorsan savunma yapmak zorundasın" dedi.

Trabzonspor'un hücumda daha cesur olması gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Biz Trabzonsporuz, çıkarken atağı sonuçlandırmalıyız. Tedirginlikler var ama daha iyi olmak zorundayız. Şu ana kadar risk alarak oynamadık. Geriye düşüp hiç oyun oynamadık. Tekrarlar, ritim ve uyum çok önemli. Galibiyetler bu süreci destekliyor" şeklinde konuştu.