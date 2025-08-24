Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlkay Gündoğan'ın yeni rotasını duyurdular! Pep Guardiola sinyali vermişti...
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan için flaş bir iddia gündeme geldi. Adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takım kadrosunun şiştiğin yakınarak, bazı isimlerle yolların ayrılmasına karar kıldı.

GUARDIOLA SİNYALİ VERMİŞTİ

Guardiola, City'nin, Tottenham'a 2-0 kaybettiği mücadele sonrası, Gündoğan'ın neden kadroya alınmadığı konusuna açıklık getirdi.

İspanyol teknik adam, İlkay'ın tamamen rotasyon tercihiyle bu maçta kadroya dahil edilmediğini belirtti. Ancak Alman basınına göre sadece rotasyon tercihi değil, ayrılığın yaklaşması da etken.

YENİ ROTASI BELLİ OLDU

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Premier Lig ekibinden ayrılması beklenen 34 yaşındaki oyuncunun Bundesliga'ya dönme ihtimali söz konusu.

Oyuncunun Galatasaray'ın gündeminde de yer aldığının aktarıldığı haberde şu ifadeler kullanıldı:

"İlkay Gündoğan, yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı ancak maaşı nedeniyle transfer gerçekleşmedi. 34 yaşındaki oyuncu artık ciddi şekilde Bundesliga'ya dönmeyi düşünüyor."

SERIE A İHTİMALİ

Gündoğan'ın Bundesliga düşüncesi olduğu ancak bir takımın henüz netleşmediğinin belirtildiği haberde, bir diğer ihtimalin de Serie A olduğu ifade edildi.

1 yıllık Barcelona macerasının ardından İngiltere'ye geri dönen İlkay, mavilerle toplam 358 maçta 65 gol 47 asistlik performans ortaya koydu.

34 yaşındaki yıldızın Manchester City ile kontratı Haziran 2026'da sona erecek.

