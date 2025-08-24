İlkay Gündoğan’ın yeni rotasını duyurdular! Pep Guardiola sinyali vermişti...

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takım kadrosunun şiştiğin yakınarak, bazı isimlerle yolların ayrılmasına karar kıldı.
GUARDIOLA SİNYALİ VERMİŞTİ
Guardiola, City'nin, Tottenham'a 2-0 kaybettiği mücadele sonrası, Gündoğan'ın neden kadroya alınmadığı konusuna açıklık getirdi.
YENİ ROTASI BELLİ OLDU
Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Premier Lig ekibinden ayrılması beklenen 34 yaşındaki oyuncunun Bundesliga'ya dönme ihtimali söz konusu.
Oyuncunun Galatasaray'ın gündeminde de yer aldığının aktarıldığı haberde şu ifadeler kullanıldı:
"İlkay Gündoğan, yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı ancak maaşı nedeniyle transfer gerçekleşmedi. 34 yaşındaki oyuncu artık ciddi şekilde Bundesliga'ya dönmeyi düşünüyor."
SERIE A İHTİMALİ
Gündoğan'ın Bundesliga düşüncesi olduğu ancak bir takımın henüz netleşmediğinin belirtildiği haberde, bir diğer ihtimalin de Serie A olduğu ifade edildi.