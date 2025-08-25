Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo kararı!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A ekibi Udinese'nin talip oldu Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun kiralanmasına yalnızca zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde sıcak bakıyor. Bu şartı karşılamayan Udinese'nin teklifine olumsuz yanıt verildi.