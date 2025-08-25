Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo kararı!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A ekibi Udinese'nin talip oldu Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun kiralanmasına yalnızca zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde sıcak bakıyor. Bu şartı karşılamayan Udinese'nin teklifine olumsuz yanıt verildi.
BARIŞ ALPER'İN DURUMUNA BAĞLI
Zaniolo'nun geleceği, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu netleştikten sonra daha da şekillenebilir.
Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyeri boyunca sırasıyla; Atalanta, Aston Villa ve Fiorentina'ya kiralandı.