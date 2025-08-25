İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasının kapanış maçında İstanbulspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.
1-1 beraberlikle biten mücadele sonrası taraflar puanları paylaştı. Ev sahibinin golünü 16. dakikda Yusuf Ali Özer kaydetti. Ege temsilcisinin golü ise Muhammed ENes Kiprit'ten geldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Ologo, Ali Şahin Yılmaz, Duhan Aksu, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 89 İzzet Erdal), Sambissa (Dk. 84 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 84 Krstovski), Mustafa Sol (Dk. 69 İsa Dayaklı)
Manisa FK: Vedat Karakuş (Dk. 46 Samet Karabatak), Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ada İbik, Ayberk Karapo, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 90+4 Yunus Yüce), Cissokho, Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Lindseth (Dk. 85 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit, Diony (Dk. 90+4 Herelle)
Goller: Dk. 16 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 45+1 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 32 Loshaj (İstanbulspor)