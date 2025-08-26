Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Anderson Talisca: Yüksek motivasyonla maça çıkacağız
Giriş Tarihi: 26.8.2025 21:31

Anderson Talisca: Yüksek motivasyonla maça çıkacağız

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, maçın oynanacağı stadın kendi kariyeri açısından pozitif anılarla dolu olduğunu dile getirdi.

Anderson Talisca: Yüksek motivasyonla maça çıkacağız

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, maçın oynanacağı stadın kendi kariyeri açısından pozitif anılarla dolu olduğunu ifade etti.

Takım olarak maça odaklandıklarının altını çizen Talisca, "Yarın tüm takım olarak bütün oyun kabiliyetimizi ortaya koymak için hazırlıklarımızı yaptık. Yüksek motivasyonla maça çıkacağız." diye konuştu.

Benfica ile rekabeti yüksek bir karşılaşma yapacaklarını dile getiren Talisca, "İstanbul'da oyun anlamında çok zorlu bir maç olmuştu. Yorgun olduğumu da söyleyebilirim. Yarın detayların fark oluşturacağı güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anderson Talisca: Yüksek motivasyonla maça çıkacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz