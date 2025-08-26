Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ederson = 40 milyon Euro
2 Eylül'de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek Galatasaray, kaleci transferini de resmiyete dökecek. Listenin ilk sırasındaki Ederson için hâlâ yoğun mesai harcanıyor. Menajer Ahmet Bulut, sarı-kırmızılı kulüpten aldığı yetkiyle süreci ilerletiyor ve şu an Brezilyalı kalecinin 3 yıllık maliyeti 40 milyon Euro'yu buluyor. Manchester City bonservis bedelinde 15 milyon Euro'ya indi. Ederson ise yıllık 7 milyon Euro net ücret ve bonuslarla 3 sezon için toplam 25 milyon Euro talep ediyor. Başkan Dursun Özbek bu rakamları onaylarsa transfer bitecek. Galatasaray, Antrwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens için de girişimlerini sürdürüyor.
