İbrahim Olawoyin’den Galatasaray itirafı

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Olawoyin, takım olarak geliştiklerini belirtti.

Olawoyin, bu sezon adım adım daha iyiye gideceklerini ifade ederek, "Geçen sezon da kötü başlamıştık ama en kısa zamanda bunu geliştirip çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Olawoyin, şu değerlendirmede bulundu:

"Hafta sonu maçımız olmadığı için bu karşılaşmaya daha fazla süremiz oldu. Galatasaray şu an Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Onlara karşı hafta sonu sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve başarılı olmak istiyoruz. Galatasaray karşısında bireysel değil, takım olarak hareket etmeliyiz. Bu bireysel değil, takım olarak oraya gidip mücadelemizi vereceğiz."

"KENDİMİ DAHA FAZLA GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Kendi performansına da değinen Olawoyin, "Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Hem bireysel anlamda hem de takım oyununda daha iyi olmak için çabalıyorum. Bunu gerçekleştirdiğimizde milli takıma çağrılmam gerçekleşebilir. Bu yüzden elimden gelenin daha fazlasını verip bunu başarmak istiyorum." diye konuştu.

Olawoyin, Çaykur Rizespor'un büyük bir aile olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Buraya ilk geldiğim günden beri burası benim fikrimce hep aynı oldu. Buraya gelince, burasının büyük bir aile olduğunu söylemişlerdi ve gerçekten de öyle. Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte burada çok güzel bir atmosferimiz var. Burada her şeyin iyi olduğunu söyleyebilirim."

Üç sezondur aynı hocayla devam ettiklerini aktaran Olawoyin, şunları kaydetti:

"Zor zamanlarımız olduğunda ya da işler kötü gittiğinde elbette bazı değişikliklere başvuruyoruz. Ama genel anlamda kendi mantalitemizi korumaya çalışıyoruz. Bu duruma, 'bir karışım' diyebiliriz. Çünkü zorlandığımız durumlarda bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."