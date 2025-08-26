Selçuk İnan: Tek amacımız, Kayserispor maçını taraftarlarımızla beraber kazanmak

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 haftada iyi oyun ve mücadeleye rağmen puan alamadıklarını belirterek özellikle taraftarın Fenerbahçe maçındaki desteğinden sonra üzüntüsünün arttığını ifade etti.

Fenerbahçe maçında verdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını aktaran İnan, zorlu rakiplere karşı iyi mücadele ettiklerini ancak kendisi için bunların yeterli olmadığını kaydetti.

İnan, Kocaelispor'un da kolay rakip olmadığını gösterdiklerini dile getirerek "Artık rakiplerimizden üstün olma ve maç kazanma zamanı geldi. Önemli oyuncularımız var, eksiklerimiz de var ama bu saatten sonra olmayan ya da eksik oyuncuları konuşmanın bir anlamı yok. Hazırız, iyi çalışıyoruz. Tek amacımız, Kayserispor maçını taraftarlarımızla beraber kazanmak. Transferle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bir beklentim de talebim de yok." ifadelerini kullandı.