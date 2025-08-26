Tayfur Bingöl: Bu sezon 15 gol atmayı hedefliyorum

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, günü tek antrenmanla geçti. Tedavisi süren Ahmet Oğuz'un yer almadığı, Rivas'ın geri döndüğü antrenman öncesinde Tayfur Bingöl transfer sürecini, birçok takım talipken neden Kocaelispor'a geldiğini ve takımla birlikte hiç antrenman yapmadan Fenerbahçe maçına çıkmasıyla ilgili bilgiler aktardı. Ardından Massadio Haidara basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



TAYFUR BİNGÖL: KOCAELİSPOR'A GELME NEDENİM; TARAFTARI VE CAMİASIDIR

Kendisine birçok takım talip olmasına rağmen Kocaelispor'u seçmesinin nedenini açıklayan Tayfur Bingöl, "Süreç güzel geçti, Beşiktaş bırakmak istemiyordu. Ama son süreçte gelişen bazı olaylardan dolayı benim de kendi kariyerimde; oynamak istediğim, sürekli forma şansı bulabileceğim ve çok isteyen olduğu için bir karar vermek zorundaydım. Kocaelispor'u seçtim ve bu seçimimden dolayı mutluyum. Kocaelispor'u tercih etmemin nedeni; Kocaelispor camiası ve taraftarıdır. Ben her zaman çok coşkulu, taraftarları olan takımlarda oynamışımdır. Ne istediklerini bilirim. O yüzden de bütün kalbimle Kocaelispor'a geldim" dedi.



"TARAFTARDAN İSTEĞİM; SEZON SONUNA KADAR MAÇLARA GELSİNLER"

Hedeflerinin her zaman yüksek olduğunun altını çizen Bingöl, "Hedeflerimi her zaman yüksek tutmuşumdur. Her zaman da yüksek seviyelerde oynamışımdır. Nerede yüksek seviyede bir takım varsa her zaman oraya giderim. Bir tweet okudum; Kocaelisporluların kalbi yeşil ve siyah atar. O kadar çok takip ediyordum; Kocaelispor taraftarının ne kadar dehşetli ve iyi olduğunu. Her şey çok güzel. Taraftarımızdan isteğim; hafta sonu Kayserispor ile önemli bir maçımız var. Herkesi bu maça davet ediyoruz ve bundan sonra ne olursa olsun sezon sonuna kadar, mayıs ayına kadar maçlara gelmesini istiyoruz" diye konuştu.



"NEFES ALMADAN OYNAYIP GÜZEL GALİBİYET ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Fenerbahçe maçına takımla antrenman yapmadan çıkan Tayfur Bingöl, Kayserispor maçıyla ilgili olarak, "İdman yapmadan Fenerbahçe maçına çıktık. Şanssız bir mağlubiyet aldık. Şimdi daha çok çalışarak telafi edeceğiz. Kocaelispor taraftarları hafta sonu nasıl tribünde nefes almadan bizi destekliyorsa biz de aynı şekilde sahada nefes almadan oynayıp Kayserispor'a karşı çok güzel bir galibiyet almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



"ORTA SAHADA OYNAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Birçok pozisyonda oynayabilen çok yönlü oyuncu, Kocaelispor'da orta sahada görev yapacağını belirterek, "Selçuk hocamla konuştum. Daha çok orta saha mevkisinde düşünüyor. Ben geçen sene Arda Turan ile Eyüpspor'da orada çok iyi bir performans sergiledim. Orta sahada, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum" dedi.



"TAKIMDA GAYET POZİTİF BİR ORTAM VAR"

Takımdaki arkadaşlık ortamı ve forma rekabetiyle ilgili olarak da deneyimli oyuncu, "Geleli 5-6 gün oldu. Ortam gayet pozitif ve güzel. İlerleyen günlerde daha güzele gideceğini düşünüyorum. Forma antrenman sahasında ve maçta veriliyor. Bütün enerjimizi ve pozitif olarak her şeyimizi sahaya koyarak forma rekabetini yaşıyoruz" diye konuştu.



"BU SEZON HEDEFİM; 10-15 GOL ATMAK"

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu Beşiktaş kamplarındaki koşu verileri üzerinden ortaya koyan 32 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş ile 28 Temmuz'da başladık. Buraya gelene kadar yani Kocaelispor'a gelene kadar bütün koşu verilerinde lider oyuncuydum, sorabilirsiniz. Performansım gayet iyi. Fiziksel olarak hazırım. Ben her zaman bol gol girişimde bulunan bir oyuncum. Bu sene de kendime 10-15 gol civarı hedef koydum. Belki daha fazlası olabilir. Hedef koymakta sınır yok. Umarım bu sene Kocaelispor'u, camiayı en üst seviyeye taşırız" sözlerini kaydetti.