Tayfur Bingöl: Bu sezon 15 gol atmayı hedefliyorum

HAIDARA: HAFTA SONU PUANLAR ALMAK ADINA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Fenerbahçe maçını ve puansız geçilen 3 maçı değerlendiren Massadio Haidara, "Hepimiz sonuçtan dolayı üzgünüz. Puan alabilmek adına maçı içerisinde her şeyi yaptık, denedik ancak maalesef puan alamadık. Ama yine şunu söyleyebilirim. İyi bir takımız. Maalesef geçtiğimiz maçlarda puan almayı hak ettiğimiz düşündüğümüz maçlarda da puan alamadık. Maalesef şu an puansız devam ediyoruz ama hafta sonu puanlar alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
"DURAN TOPTAN GOL YEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ VE BUNUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Yenilen goller ve rakibe yan toplardan verilen pozisyonlarla ilgili olarak Haidara, "Duran toptan gol yediğimizi biliyoruz. Farkındayız ve hocamızla bunun üzerine çalışmalar da yapıyoruz. Fenerbahçe maçında da buna benzer bir gol yaşandı maalesef. Bu hepimiz adına çok üzücü oldu. Umarım Kayseri maçında böyle bir şey tekrarlanmaz. Çünkü biz tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız. Ben öne çıkmayı tercih ederim ama maçın içerisinde olan durumlara göre bu değişiklik gösterebiliyor. Bazen boşluk yakalayabiliyorsunuz, bazen de yakalayamıyorsunuz. Bazen hocamızdan gelen taktiksel şeyler de olabiliyor. Bazen gitmemizi istiyor, bazen kalmamızı istiyor" diye konuştu.
"ÇOĞU KULÜPTE MAĞLUBİYETTEN SONRA TARAFTAR COŞKUYLA TRİBÜNE ÇAĞIRMAZ"
Taraftarın Fenerbahçe maçındaki desteğiyle ilgili olarak deneyimli oyuncu, "Çok güzel duygular hissettik. Çünkü çoğu kulüpte taraftarlar bir mağlubiyetten sonra sizi bu şekilde coşkulu şekilde tribünlere çağırmazlar. Biz de onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz ve hissetmeye de devam etmek istiyoruz. Bu bizi çok motive ediyor ve bizi olumlu yönde etkiliyor. Taraftarımıza verdikleri destek için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz maalesef onlara istediklerini veremedik. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, onlara armağan edebilmek adına" yorumunda bulundu.
"MAÇ KAZANMAMIZ VE BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"
Defans hattında sakatlığa bağlı eksilme ve yeni transferin gelmesinin ardından ne kadar hazır olduklarını da yanıtlayan Haidara, "Defans hattı olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak eklemek isterim ki henüz transfer dönemi bitmedi. Belki yine gelecek oyuncular olabilir. Bizler yaklaşık 45 gündür beraber çalışıyoruz ve ben gün geçtikçe kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Şunun hepimiz farkındayız; maç kazanmamız gerekiyor ve bunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Tabii puan alabilmek 3 maçta hiç puan alamamak zor ama bunu değiştirmek adına her şeyi yapıyorum" ifadelerini kaydetti.