Fenerbahçe ile Benfica bu akşam Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk maçtan kendi sahasında 0-0 beraberlikle ayrılan temsilcimiz, deplasmanda tur atlamaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe Benfica'yı elerse ne olur? Fenerbahçe Benfica'ya elenirse Avrupa Ligi'ne mi gidecek? İşte ihtimaller