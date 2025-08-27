Fenerbahçe ile Benfica bu akşam Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk maçtan kendi sahasında 0-0 beraberlikle ayrılan temsilcimiz, deplasmanda tur atlamaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe Benfica'yı elerse ne olur? Fenerbahçe Benfica'ya elenirse Avrupa Ligi'ne mi gidecek? İşte ihtimaller
FENERBAHÇE BENFİCA'YA YENİLİRSE NE OLUR?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya mağlup olursa, Devler Ligi'nde mücadele etme şansını kaybedecek. Ancak sarı-lacivertliler, bu durumda Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FENERBAHÇE YENİLİRSE AVRUPA LİGİ'NE DÜŞER Mİ?
Fenerbahçe play-off turunda Benfica'ya elenirse UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.
FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNU NASIL GEÇER?
Fenerbahçe'nin play-off turunu geçebilmesi için Benfica karşısında rövanş maçında avantajlı bir skor elde etmesi gerekiyor.
Deplasman performansı bu süreçte kritik rol oynayacak.