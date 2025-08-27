Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Benfica’yı elerse ne olur? Fenerbahçe Benfica’ya elenirse Avrupa Ligi’ne mi gidecek? İşte ihtimaller;
Giriş Tarihi: 27.8.2025 08:55

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta temsilcimiz Portekiz ekibine karşı maçın ilk dakikasından itibaren üstün oynasa da bunu skora yansıtamadı ve karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’yı tek farklı yenmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Benfica’yı elerse ne olur? Fenerbahçe Benfica’ya elenirse Avrupa Ligi’ne mi gidecek? İşte ihtimaller;

FENERBAHÇE BENFİCA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya mağlup olursa, Devler Ligi'nde mücadele etme şansını kaybedecek. Ancak sarı-lacivertliler, bu durumda Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE BENFİCA'YI YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe Benfica'yı yenerse turu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

FENERBAHÇE YENİLİRSE AVRUPA LİGİ'NE DÜŞER Mİ?

Fenerbahçe play-off turunda Benfica'ya elenirse UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe'nin play-off turunu geçebilmesi için Benfica karşısında rövanş maçında avantajlı bir skor elde etmesi gerekiyor.

Deplasman performansı bu süreçte kritik rol oynayacak.

