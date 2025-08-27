Kerem Aktürkoğlu Benfica’da kalacak mı? Bruno Lage açıkladı...

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lage, maçın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve oyuncularının duygusal olarak doğru bir performans sergilediklerini ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, "Amacımız kazanmak ve duygusal kontrolü çok iyi sağlamaktı. Taraftarların coşkusuna kapılmamak, stratejimizi uygulamak gerekiyordu. Oyunun kontrolünü ele aldık ve bunu başardık. 90 dakikayı çok iyi geçirdik, kazandık ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantiledik" dedi.

"İKİNCİ TOPLAR ÖNEMLİYDİ"

Benfica'nın oyunu doğru yorumladığını belirten Lage, "İkinci toplar önemliydi, ama daha da önemlisi oyunun anlarını iyi yorumlamak. Hangi alanda hücum yapılabileceğini anlamak çok önemliydi. Oyuncular 90 dakika boyunca çok iyi bir oyun planı uyguladı, hedeflerimizden birini daha başardık. Taraftarlarımız, Avrupa gecelerini yaşamak için bunu hak ediyor." diye konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruya, "Kerem, transfer döneminin kapanacağı döneme kadar kalacak. Kendisi için ya da başka futbolcumuz için teklif gelmediği takdirde bütün oyuncular kalacaktır. Bu konuyla yönetimimiz ilgileniyor." yanıtını verdi.