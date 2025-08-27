Rui Vitoria: "Avrupa Ligi için elimizden geleni yapacağız"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'da teknik direktör Rui Vitoria ve futbolcusu Anastasios Bakasetas, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vitoria, "Tüm antrenörler takımlarının hazır ve eksiksiz olmasını özellikle bu seviyede kesinlikle istiyor. Benim oyuncular hazırdır, görevlerini yapacaktır. Yarın oynayıp oynamayacağını bu antrenmanda karar vereceğim. Yarınki maçı yenip gruplara kalmak istiyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"

Gruplara kalmak istediklerini ifade eden Rui Vitoria, "Yüksek maçları oynamaya alışkın bir takımız. Başlangıçta da aynı şekilde oynadık. Ancak biz Avrupa Ligi'ne gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapıp, gruplara kalacağız. Kesinlikle oyunu kontrol etmek isteriz. Karşımızda kendi silahları olan güçlü bir ekip var. Biz elimizden geldiğince topu tutup, kontrol etmeye çalışacağız. En kısa sürede topu geri kazanıp, kontrol etmeye çalışacağız. Biz ilk karşılaşmada nasıl oynamak istediğimizi gösterdik. Turu ne kadar çok istediğimizi gösterdik. Topu geri kazanmaya çalışan bir takım olacağız" dedi.

"TURU GEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Tecrübeli oyuncularının yarınki atmosferden etkilenmeyeceğini belirten Vitoria, "Takımımda çok tecrübeli oyuncular var. Bu tür atmosferi yaşayan oyuncularım var. Oyuncularım bu tür atmosferden etkileneceğini düşünmüyorum. Futbol iki takımın kazanmaya çalıştığı, taraftarların da katıldığı, keyif aldığı bir atmosferde oynanmasını bekliyorum. Biz ilk maçta iyi olduğumuzu gösterdik. Samsunspor da iyi bir takım ve gelişmekte olan bir takım olduğunu gösterdi. İlk düdükten itibaren üzerimize gelmeye çalışacaklar. Turu geçmeye çalışacağız" diye konuştu.

BAKASETAS: "GALİP GELİP GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ"

Yarın zorlu bir atmosferde maç oynayacaklarını ifade eden Panathinaikoslu futbolcu Anastasios Bakasetas ise, "Her zaman futbol oynadığınızda sevildiğiniz bir ülkeye dönmek güzel. Türkiye'de 4,5 sene geçirdim. Trabzonspor'da çok büyük zaferler kazandım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Samsun'daki maç Atina'daki gibi zorlu olacak. Yarın bizi çok zorlu bir atmosfer bekliyor. Türkiye'de taraftarlar maçı yaşıyorlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Teknik direktörümüz bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Kaliteli bir takımız. Galip gelip gruplara kalmak istiyoruz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Böylesi maçlarda ilk düdükten itibaren konsantre olamazsanız her şey tersine dönebilir. Biz yarınki maçtan sonra gruplara kalacağımızı düşünüyorum. Biz oyunu kontrol ediyoruz. Ancak 90 dakika oyunu kontrol edemezsiniz. Bitiricilik önemli. Yarınki karşılaşmada da fırsatlar üretip gruplara kalmak istiyoruz. Bu ortamda gol atabilirim. Türkiye'de çok güzel anılarım var. Her zaman Türkiye'deki takımlar kendi evlerinde iyi oynamaya çalışıyor. Samsunspor yarın kazanmak isteyecektir. Bizde ona önlem alacağız. Bu statta daha önce hiç oynamadım" ifadelerinde bulundu.