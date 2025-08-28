Erzurumspor FK başkan yeniden Ahmet Dal oldu!

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan mavi-beyazlı kulübün olağan genel kurulunda, Dal'ın görev süresince kulüpte gerçekleşen gelişmelerin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Kulübün 171 delegesinden 162'sinin katıldığı genel kurulda tek aday mevcut başkan Dal, oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Dal, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de katliam ve soykırım yaşandığını hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Zor günlerde kenetlenen ve yardımlaşan bir camiaya sahip olduklarına dikkati çeken Dal, "Erzurumspor sevdasını kalbinde yaşayanlarız, en zor günlerde kenetlenen en sıkıntılı günlerde yardımlaşan birbiriyle bu dayanışmayı gösteren bir camiayız." dedi.

Kulübün önceki yıllardaki çift başlı kartallı logoya geri döndüğünü de açıklayan Dal, "Öze dönüş ve efsane logo hayırlı olsun. Camiamızın talebi üzerine Erzurumspor efsane logoya geri dönmüştür hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dal, kentin yöresel kumaşından ilham alınıp tasarlanan "ehram" formasını da tanıtarak "Forma bir kültürdür, ehram da Erzurum'un kültürüdür." diye konuştu.