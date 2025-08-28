Koç’a Kerem öfkesi

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol sonrası eleştiri okları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yöneldi. Sosyal medyada transferi Benfica maçı sonrasına bırakarak kötü bir satranç oynandığına vurgu yapıldı. "Bu rezalet strateji yüzünden 25 milyon verip alamadığın oyuncu seni 55 milyon Euro'dan etti", "Bu vizyonsuzluk ve beceriksizlik Fenerbahçe tarihine kara bir leke olarak yazıldı" yorumları dikkat çekti. Portekiz'de takıma destek olmaya giden taraftarlar ise 'Ali Koç istifa' tezahüratlarıyla tepkisini gösterdi. Koç, karşılaşmayı Portekiz başkanı Rui Costa ile izledi.



3 DAKİKADA ATILDI

AVRUPA kariyerine Benfica'da başlayan Talisca, çok alışık olduğu statta beklentilerin uzağında kaldı. Maça 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, 79'da Ivanovic'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. 82'de Barrenechea'ya müdahalesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Talisca sahada kaldığı 82 dakika boyunca isabetli şut atamadı. 42 kez topla buluştu. Kilit pasta yüzde 87'lik isabet sağladı. 6 ikili mücadeleden ikisini kazandı. 4 hava topunun 2'sinde başarılıydı. 10 kez top kaybı yaptı.



AH BE DİREK

ŞAMPİYONLAR Ligi elemelerinde Feyenoord (2) ve Benfica maçlarında attığı 3 gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmayan En-Nesyri, dün de 72'de direğe takıldı. Oğuz Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Faslı yıldız, kafayla vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.