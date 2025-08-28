Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun lig aşamasının kurası Monako'da çekildi. İşte dev ekiplerin yer aldığı kuradaki tüm eşleşmeler...
1. TORBA
PSG: Bayern Münih, Barcelona (D), Atalanta, Bayer Leverkusen (D), Tottenham, Sporting (D), Newcastle United, Athletic Bilbao (D)
Real Madrid: Manchester City, Liverpool (D), Juventus, Benfica(D), Marsilya, Olympiakos (D), Manaco, Kairat Almaty (D)
Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid (D), Bayer Leverkusen, Villarreal (D), Napoli, Bodo/Glimt (D), Galatasaray, Monaco (D)
Bayern Münih: Chelsea, PSG (D Club Brugge, Arsenal (Deplasman), Sporting, PSV (D) Union SG, Pafos (D)
Liverpool: Real Madrid, Inter (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), PSV, Marsilya (D), Karabağ, Galatasaray (D)
Inter: Liverpool, Borussia Dortmund (D), Arsenal, Atletico Madrid(D), Slavia Prag, Ajax (D), Kairat Almaty, Union SG (D)
Chelsea: Barcelona, Bayern Münih (D), Benfica, Atalanta (D), Ajax, Napoli (D), Pafos, Karabağ (D)
Borussia Dortmund: Inter, Manchester City (D), Villarreal, Juventus (D), Bodo/Glimt, Tottenham (D), Athletic Bilbao, Kopenhag(D)
Barcelona: PSG, Chelsea (D), Eintracht Frankfurt, Club Brugge (D), Olympiakos, Slavia Prag (D), Kopenhag, Newcastle United (D)
2. TORBA
Arsenal: Bayern Münih, Inter (D), Atletico Madrid, Club Brugge (D), Olympiakos, Slavia Prag (D), Kairat Almaty, Athletic Bilbao (D)
Bayer Leverkusen: PSG, Mancester City (D), Villarreal, Benfica (D), PSV, Olympiakos(D), Newcastle United, Kopenhag (D)
Atletico Madrid: Inter, Liverpool (D), Eintracht Frankfurt, Arsenal (D), Bodo/Glimt, PSV (D), Union SG, Galatasaray (D)
Benfica: Real Madrid, Chelsea (D), Bayer Leverkusen, Juventus (D), Napoli, Ajax (D), Karabağ, Newcastle United (D)
Atalanta: Chelsea, PSG (D), Club Brugge, Eintracht Frankfurt (D), Slavia Prag, Marsilya (D), Athletic Bilbao, Union SG (D)
Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund (D), Juventus, Bayer Leverkusen (D), Ajax, Tottenham (D), Kopenhag, Pafos (D)
Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid (D), Benfica, Villarreal (D), Sporting, Bodo/Glimt (D), Pafos, Monaco (D)
Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona (D), Atalanta, Atletico Madrid (D), Tottenham, Napoli (D), Galatasaray, Karabağ (D)
Club Brugge: Barcelona, Bayern Münih (D), Arsenal, Atalanta (D), Marsilya, Sporting (D), Monaco, Kairat Almaty (D)
3. TORBA
Tottenham: Borussia Dortmund, PSG (D) Villarreal, Eintracht Frankfurt (D), Slavia Prag, Bodo/Glimt (D), Kopenhag, Monaco (D)
PSV: Bayern Münih, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen (D), Napoli, Olympiakos (D), Union SG, Newcastle United (D)
Ajax: Inter, Chelsea (D), Benfica, Villarreal (D), Olympiakos, Marsilya (D), Galatasaray, Karabağ (D)
Napoli: Chelsea, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt, Benfica (D), Sporting, PSV (D), Karabağ, Kopenhag (D)
Sporting: PSG, Bayern Münih (D), Club Brugge, Juventus (D), Marsilya, Napoli (D), Kairat Almaty, Athletic Bilbao (D)
Olympiakos: Real Madrid, Barcelona (D), Bayer Leverkusen, Arsenal (D), PSV, Ajax (D), Pafos, Kairat Almaty (D)
Slavia Prag: Barcelona, Inter (D), Arsenal, Atalanta (D), Bodo/Glimt, Tottenham (D), Athletic Bilbao, Pafos (D)
Bodo/Glimt: Manchester City, Borussia Dortmund (D), Juventus, Atletico Madrid (D), Tottenham, Slavia Prag (D), Monaco, Galatasaray (D)
Marsilya: Liverpool, Real Madrid (D), Atalanta, Club Brugge (D), Ajax, Sporting (D), Newcastle United, Union SG (D)
4. TORBA
Kopenhag: Borussia Dortmund, Barcelona (D), Bayer Leverkusen, Villarreal (D), Napoli, Tottenham (D), Kairat Almaty, Karabağ (D)
Monaco: Manchester City, Real Madrid (D), Juventus, Club Brugge (D), Tottenham, Bodo/Glimt (D), Galatasaray, Pafos (D)
Galatasaray: Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG, Monaco (D)
Union SG: Inter, Bayern Münih (D), Atalanta, Atletico Madrid (D), Marsilya, PSV (D), Newscastle, Galatasaray (D)
Karabağ: Chelsea, Liverpool (D), Eintracht Frankfurt, Benfica (D), Ajax, Napoli (D), Kopenhag, Athletic Bilbao (D),
Athletic Bilbao: PSG, Borussia Dortmund (D), Arsenal, Atalanta (D), Sporting, Slavia Prag (D), Karabağ, Newcastle United (D)
Newcastle United: Barcelona, PSG (D), Benfica, Bayer Leverkusen (D), PSV, Marsilya (D), Athletic Bilbao, Union SG (D)
Pafos: Bayern Münih, Chelsea (D), Villareal, Juventus (D), Slavia Prag, Olympiakos (D), Monaco, Kairat Almaty (D)
Kairat: Real Madrid, Inter (D), Club Brugge, Arsenal (D), Olympiakos, Sporting (D), Pafos, Kopenhag (D)
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
1. Hafta: 16-18 Eylül
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim
3. Hafta: 21-22 Ekim
4. Hafta: 4-5 Kasım
5. Hafta: 25-26 Kasım
6. Hafta: 9-10 Aralık
7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
Lig etabı sonrası:
Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026
Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026
Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026