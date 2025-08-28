Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler...
Giriş Tarihi: 28.8.2025 21:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun lig aşamasının kura çekimi gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun lig aşamasının kurası Monako'da çekildi. İşte dev ekiplerin yer aldığı kuradaki tüm eşleşmeler...

1. TORBA

PSG: Bayern Münih, Barcelona (D), Atalanta, Bayer Leverkusen (D), Tottenham, Sporting (D), Newcastle United, Athletic Bilbao (D)

Real Madrid: Manchester City, Liverpool (D), Juventus, Benfica(D), Marsilya, Olympiakos (D), Manaco, Kairat Almaty (D)

Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid (D), Bayer Leverkusen, Villarreal (D), Napoli, Bodo/Glimt (D), Galatasaray, Monaco (D)

Bayern Münih: Chelsea, PSG (D Club Brugge, Arsenal (Deplasman), Sporting, PSV (D) Union SG, Pafos (D)

Liverpool: Real Madrid, Inter (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), PSV, Marsilya (D), Karabağ, Galatasaray (D)

Inter: Liverpool, Borussia Dortmund (D), Arsenal, Atletico Madrid(D), Slavia Prag, Ajax (D), Kairat Almaty, Union SG (D)

Chelsea: Barcelona, Bayern Münih (D), Benfica, Atalanta (D), Ajax, Napoli (D), Pafos, Karabağ (D)

Borussia Dortmund: Inter, Manchester City (D), Villarreal, Juventus (D), Bodo/Glimt, Tottenham (D), Athletic Bilbao, Kopenhag(D)

Barcelona: PSG, Chelsea (D), Eintracht Frankfurt, Club Brugge (D), Olympiakos, Slavia Prag (D), Kopenhag, Newcastle United (D)

2. TORBA

Arsenal: Bayern Münih, Inter (D), Atletico Madrid, Club Brugge (D), Olympiakos, Slavia Prag (D), Kairat Almaty, Athletic Bilbao (D)

Bayer Leverkusen: PSG, Mancester City (D), Villarreal, Benfica (D), PSV, Olympiakos(D), Newcastle United, Kopenhag (D)

Atletico Madrid: Inter, Liverpool (D), Eintracht Frankfurt, Arsenal (D), Bodo/Glimt, PSV (D), Union SG, Galatasaray (D)

Benfica: Real Madrid, Chelsea (D), Bayer Leverkusen, Juventus (D), Napoli, Ajax (D), Karabağ, Newcastle United (D)

Atalanta: Chelsea, PSG (D), Club Brugge, Eintracht Frankfurt (D), Slavia Prag, Marsilya (D), Athletic Bilbao, Union SG (D)

Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund (D), Juventus, Bayer Leverkusen (D), Ajax, Tottenham (D), Kopenhag, Pafos (D)

Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid (D), Benfica, Villarreal (D), Sporting, Bodo/Glimt (D), Pafos, Monaco (D)

Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona (D), Atalanta, Atletico Madrid (D), Tottenham, Napoli (D), Galatasaray, Karabağ (D)

Club Brugge: Barcelona, Bayern Münih (D), Arsenal, Atalanta (D), Marsilya, Sporting (D), Monaco, Kairat Almaty (D)

3. TORBA

Tottenham: Borussia Dortmund, PSG (D) Villarreal, Eintracht Frankfurt (D), Slavia Prag, Bodo/Glimt (D), Kopenhag, Monaco (D)

PSV: Bayern Münih, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen (D), Napoli, Olympiakos (D), Union SG, Newcastle United (D)

Ajax: Inter, Chelsea (D), Benfica, Villarreal (D), Olympiakos, Marsilya (D), Galatasaray, Karabağ (D)

Napoli: Chelsea, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt, Benfica (D), Sporting, PSV (D), Karabağ, Kopenhag (D)

Sporting: PSG, Bayern Münih (D), Club Brugge, Juventus (D), Marsilya, Napoli (D), Kairat Almaty, Athletic Bilbao (D)

Olympiakos: Real Madrid, Barcelona (D), Bayer Leverkusen, Arsenal (D), PSV, Ajax (D), Pafos, Kairat Almaty (D)

Slavia Prag: Barcelona, Inter (D), Arsenal, Atalanta (D), Bodo/Glimt, Tottenham (D), Athletic Bilbao, Pafos (D)

Bodo/Glimt: Manchester City, Borussia Dortmund (D), Juventus, Atletico Madrid (D), Tottenham, Slavia Prag (D), Monaco, Galatasaray (D)

Marsilya: Liverpool, Real Madrid (D), Atalanta, Club Brugge (D), Ajax, Sporting (D), Newcastle United, Union SG (D)

4. TORBA

Kopenhag: Borussia Dortmund, Barcelona (D), Bayer Leverkusen, Villarreal (D), Napoli, Tottenham (D), Kairat Almaty, Karabağ (D)

Monaco: Manchester City, Real Madrid (D), Juventus, Club Brugge (D), Tottenham, Bodo/Glimt (D), Galatasaray, Pafos (D)

Galatasaray: Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG, Monaco (D)

Union SG: Inter, Bayern Münih (D), Atalanta, Atletico Madrid (D), Marsilya, PSV (D), Newscastle, Galatasaray (D)

Karabağ: Chelsea, Liverpool (D), Eintracht Frankfurt, Benfica (D), Ajax, Napoli (D), Kopenhag, Athletic Bilbao (D),

Athletic Bilbao: PSG, Borussia Dortmund (D), Arsenal, Atalanta (D), Sporting, Slavia Prag (D), Karabağ, Newcastle United (D)

Newcastle United: Barcelona, PSG (D), Benfica, Bayer Leverkusen (D), PSV, Marsilya (D), Athletic Bilbao, Union SG (D)

Pafos: Bayern Münih, Chelsea (D), Villareal, Juventus (D), Slavia Prag, Olympiakos (D), Monaco, Kairat Almaty (D)

Kairat: Real Madrid, Inter (D), Club Brugge, Arsenal (D), Olympiakos, Sporting (D), Pafos, Kopenhag (D)

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

1. Hafta: 16-18 Eylül

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim

3. Hafta: 21-22 Ekim

4. Hafta: 4-5 Kasım

5. Hafta: 25-26 Kasım

6. Hafta: 9-10 Aralık

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Lig etabı sonrası:

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

