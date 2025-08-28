Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:51

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

AA
Süper Lig'de 4.hafta hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

