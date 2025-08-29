Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Avrupa’ya havlu attı
Craiova’ya ilk maçta 2-1 boyun eğen turuncu-lacivertliler, Romanya’da da Cicaldau, Baiaram ile Nsimba’ya engel olamadı ve Konferans Ligi’ne veda etti

Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu rövanşında Romanya'da Universitatea Craiova'ya 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı. Turuncu-lacivertliler, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı da 2-1 kaybetmişti. 7. dakikada Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde bulunan Selke, kafayla Başakşehir'i öne geçirdi. Ancak bu gol sevinci sadece 2 dakika sürdü. Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmayınca 9'da skora denge geldi. 27'de ev sahibi ekip, Bancu'nun asistinde bekletmeden vuruşunu yapan Baiaram ile skoru 2-1 yaptı. İkinci yarıda ise Nsimba, 81'de sonucu ilan etti: 3-1.
