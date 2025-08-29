SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Mourinho dönemi resmen sona erdi! İşte ayrılık kararının perde arkası

Fenerbahçe, Benfica mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."