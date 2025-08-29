SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Mourinho dönemi resmen sona erdi! İşte ayrılık kararının perde arkası

Fenerbahçe, Benfica mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."
Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan Mourinho 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Önemli maçlardan önce Samandıra ya da takımın kamp yaptığı otelde futbolcularla bir araya gelen Başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'dan aynı karşılığı alamadı.
Koç oyuncularla tokalaşırken, Mourinho'nun ortamdan hızla uzaklaşması, soğuk rüzgârların ilk sinyalini verdi.
Portekizli hocanın Benfica maçı öncesi yaptığı basın toplantısında transferin gecikmesi konusunda yönetimi eleştirmesi, asbaşkan Hamdi Akın'ı tanımadığını söylemesi bardağı taşıran son nokta oldu.
Geçtiğimiz sezondan bu yana hocanın 3'lü savunmada ısrar etmesi, kadrodaki oyuncuları verimli kullanamaması, Şampiyonlar Ligi hedefi varken "Biz Avrupa takımıyız" söylemleri yönetim içerisinde gönderilmesini isteyenlerin sayısını artırdı.