Göztepe ile Konyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında Göztepe sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı
İzmir'de oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci devreye iyi başlayan sahibi ekip 50. Dakikada Dennis'in golüyle 1-0 öne geçti.
SON ANLARDA BERABERLİK GELDİ
Bir çok gol fırsatını değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekibi maçın sonlarına doğru 85. Dakikada ikinci yarıda Bardhi'nin yerine giren Tunahan Taşçı'nın attığı gole engel olamad.
Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.