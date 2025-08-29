Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe ile Konyaspor yenişemedi!
Giriş Tarihi: 30.8.2025 00:32

Göztepe ile Konyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Göztepe ile Konyaspor 1-1 beraber kaldı.

Göztepe ile Konyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında Göztepe sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

İzmir'de oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci devreye iyi başlayan sahibi ekip 50. Dakikada Dennis'in golüyle 1-0 öne geçti.

SON ANLARDA BERABERLİK GELDİ

Bir çok gol fırsatını değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekibi maçın sonlarına doğru 85. Dakikada ikinci yarıda Bardhi'nin yerine giren Tunahan Taşçı'nın attığı gole engel olamad.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Göztepe ile Konyaspor yenişemedi!
