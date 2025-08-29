Samsun, komşu’yu salladı ama yıkamadı

Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi'ne kalamayan Karadeniz ekibi, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.Devrenin ardından kırmızı-beyazlılar, yine oyunda kontrolü elinde tuttu. 70. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde Dimata'nın kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı. 87. dakikada ise Ntcham'ın sert şutunu yine Dragowski kurtardı.