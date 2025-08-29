Samsun, komşu’yu salladı ama yıkamadı

UEFA
Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi'ne kalamayan Karadeniz ekibi, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Coşkulu taraftarın önünde karşılaşmaya etkili başlayan Samsunspor, önce 38. dakikada ardından da 45+1'de Musaba ile gole çok yaklaştı. Ancak Yunan ekibinin kalecisi Dragowski yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi.
Devrenin ardından kırmızı-beyazlılar, yine oyunda kontrolü elinde tuttu. 70. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde Dimata'nın kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı. 87. dakikada ise Ntcham'ın sert şutunu yine Dragowski kurtardı. Samsun'un coşkulu oyunu, maç sonu taraftarlardan alkış aldı.