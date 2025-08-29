Sarıyer evinde kaybetti!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0'lık skorla kaybetti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ tarafta son çizgiye inen Anziani'nin içeri çevirdiği topa Regattin'in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak soldan auta gitti.
18. dakikada Regattin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Orbanij, topu son anda kornere çeldi.
49. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ çizgiden ortasında ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Mustafa Fettahoğlu, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1
66. dakikada Benhur'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun sert vuruşunda kaleci Alperen, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
87. dakikada hakem Erdem Mertoğlu, stadyum ışıklandırmasının yetersiz duruma gelmesi sebebiyle oyunu durdurdu.
90+3. dakikada stadyum ışıklarının normale dönmesiyle birlikte oyun kaldığı yerden devam etti.
90+11. dakikada Dembele'nin şutunda rakip savunmadan dönen topu önünde bulan Berkay'ın penaltı noktası üzerinden vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
9+14. dakikada Martin Rodriguez'in pasında Furkan Özhan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Sabri Öğe, Baykal Tuna
Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Metehan Mert, Papis Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Ömer Bayram dk. 59), Hamidou Traore (Berkay Aydoğmuş dk. 84), Julien Anziani, Adrien Regattin, Emre Yeşilyurt (Muhammed Mert dk. 59), Axel Urie (Anıl Koç dk. 45), Malaly Dembele
Yedekler: Furkan Akyüz, Fethi Özer, Oğuzhan Berber, Babacar, Rahmi Salih Kaya, Baran Engül
Teknik Direktör: Şenol Can
Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Orhan Ovacıklı (Ali Ülgen dk. 54), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Benhur Keser (Furkan Özhan dk. 90+5), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 90+5), Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 81), Mustafa Fettahoğlu (Martin Rodriguez dk. 81), Eren Tozlu
Yedekler: Erkan Anapa, Amar Gerxhaliu, Hüsamettin Yener, Cengizhan Bayrak, Mert Önal
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 49), Furkan Özhan (dk. 14) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Papis Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu, Metehan Mert, Hamidou Traore, Malaly Dembele (Sarıyer) Brandon Baiye, Furkan Özhan (Erzurumspor FK)