Emre Belözoğlu, milli ara sonrasını işaret etti! "İyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, maça çok iyi başladıklarını ve bire bir baskıları ilk 10-15 dakika çok iyi yaptıklarını söyledi.

Oyunun geri kalan bölümünde yaklaşık 55 dakika rakibin oyun üstünlüğü olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Bizim adımıza çok kötü diyebileceğim bir oyun. Karşılığında kaybettiğimiz bir maç. Maçın ikinci yarısında da oyunun bize bir 10-15 dakika geldiği kısım var. O kısımda maçı kazanabilecek pozisyonları da ürettik. Daha sonrasında rakibin pozisyonları var. Kalecimiz bizi oyunda tuttu. Genel hatlarıyla memnun olmadığım, git gellerin çok olduğu bir maçtı. Bütün hafta boyunca çalıştığımızın tamamen karşılığını alamadığım bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu, bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor. Yapmamız gereken kafamızı kaldıracağız. Yeni bir takım olmanın vermiş olduğu sancıları daha çabuk atlatacak çalışmalarla inşallah milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Belözoğlu, bunun sancılarını yaşadıklarını dile getirdi.

Belözoğlu, oyuncularının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu maçta bizim ders çıkarmamız gereken çok fotoğraf var. Bizi geçen sene ayakta tutan defans parçasında çalışmamız gereken çok yerler olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.