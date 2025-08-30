Hatayspor - İstanbulspor maçında puanlar paylaşıldı!

Trendyol 1. Lig'de Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere bitti.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 2'ye yükseltti. 4'üncü maçından da beraberlikle ayrılan İstanbulspor da puanını 4'e çıkarttı.

STAT: Mersin

HATAYSPOR: Sekaj - Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Kilama, Cengiz Demir, Bamgboye, Abdulkadir Parmak, Baran Sarka (Dk. 70 Selimcan Temel), Okoronkwo (Dk. 90+3 Deniz Aksoy), Rui Pedro, Strandberg

İSTANBULSPOR: İsa Doğan - Yunus Bahadır, Ologo, İzzet Ali Erdal (Dk. 46 Fatih Tultak), Duhan Aksu, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj (Dk. 80 Fahri Kerem Ay), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 68 İsa Dayanıklı), Yusuf Ali Özer (Dk. 68 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 68 Mamadou)

GOLLER: Dk. 34 Rui Pedro (Hatayspor) - Dk. 6 Cengiz Demir (Kendi kalesine) (İstanbulspor)