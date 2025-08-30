Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuştu: "Bitti mi biter..."

Fenerbahçe'de, dün yaptığı açıklamayla Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Bugün tarifeli uçakla İstanbul'dan ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, ayrılığı sonrası ilk kez konuştu.

Ülkesi Portekiz'e ayak basan Mourinho, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mourinho, "Eve gidip Sporting–Porto maçını izleyeceğim ve ailemle yemek yiyeceğim" dedi.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe'den ayrılış sürecine dair de konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Benim Benfica maçı öncesi yaptığım basın toplantısını izlediniz mi?" diye konuştu.

"BEN BÖYLEYİM"

Mourinho, ayrılığa dair ise "Ben böyleyim, bitti mi biter. Daha fazla konuşmak istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.