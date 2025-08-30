Newcastle United’dan 85 milyon euroluk transfer

Newcastle United, İsveçli futbolcu Alexander Isak'ın takımdan ayrılması gündemdeyken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi, Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart forması giyen 23 yaşındali futbolcu Nick Woltemade'i kadrosuna kattığı açıkladı. Siyah-beyazlılar Alman futbolcunun 27 numaralı formayı giyeceğini bildirdi. Newcastle söz konusu transfer için Alman kulübüne 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.Woltemade, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 22 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.