Okan Buruk Rizespor maçı sonrası transfer müjdesini verdi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." dedi.

TRANSFER SÖZLERİ

Transferi dair konuşan Buruk, "Transferde en hareketli saatlere girdik. Kaleci anlamında bizim ve PSG'nin içerisinde olduğu, oyuncu giriş ve çıkışı bekleniyor. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleci ile ne durumdayız ve ne yapacağız... Ona göre haber vereceğim." diye konuştu. (beIN SPORTS)