Spor federasyonlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda TFF, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

TBF, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, bağımsızlık mücadelemizin zaferle sonuçlanarak özgürlüğün sembolü haline geldiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" mesajına yer verirken, TVF mesajında "30 Ağustos zaferimizin 103. yılında, Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini paylaştı.

THF ise "Sporun ruhunda mücadele, milletimizin tarihinde zafer var! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor, bu büyük günü bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz." mesajına yer verdi.