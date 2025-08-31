Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın hayran kaldığı yıldızı bitiriyor!

Lausanne'a elenerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta hızlı bir gece operasyonuyla Solskjaer'in yerine takımın başına getirilen Sergen Yalçın, dün kulüp tarafından resmen açıklandı.
2 yıllık anlaşma sağlanan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 'Yeniden başlıyoruz' mesajıyla duyurulurken, yönetim eksikleri tamamlamak için gaza bastı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının daha önce övgüyle bahsedip, "Hayran kaldım" dediği Vaclav Cerny'yi bitirmek için düğmeye bastı.
Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın Wolfsburg ile Çek futbolcu için süreci yürüttüğü ve bu yılı kiralık geçirip bonservisini gelecek sezon alacak şekilde bir teklifle masada olduğu kaydedildi.
Alman ekibi ise doğrudan bonservisiyle satışa sıcak bakıyor. Hamburg'un teklifini reddeden ve Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cerny ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.