Beşiktaş’ın rakibi Alanyaspor! Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Ertuğrul, Flo, Lima, Fidan, Ümit, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Deneyimli çalıştırıcı ilk maçında galip gelmek için sahaya çıkıyor.