Beşiktaş’ın rakibi Alanyaspor! Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Ertuğrul, Flo, Lima, Fidan, Ümit, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu.
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.
SERGEN YALÇIN DÖNEMİ
Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Deneyimli çalıştırıcı ilk maçında galip gelmek için sahaya çıkıyor.
Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.
YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK
Beşiktaş'ta yeni transferler El Bilal Toure ve Tiago Djalo, şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.
2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'tan İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz da siyah-beyazlı takıma geri döndü.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.