Liverpool, Arsenal’i tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakiplerinden Liverpool, Premier Lig’in 3. haftasında evinde Arsenal’i 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Arsenal'i konuk etti. Uzun süre golsüz eşitlikle süren karşılaşmada sessizliği 83. dakikada Dominik Szoboszlai bozdu. Macar futbolcu frikikten attığı golle Liverpool'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla beraber Liverpool ligde 3'te 3 yaparak kayıpsız devam ederken, ilk 2 maçını kazanan Arsenal ise ilk puan kaybını yaşadı.
Öte yandan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer İngiliz rakibi Manchester City de TSİ 16.00'da deplasmanda oynadığı karşılaşmada Brighton'a 2-1 mağlup oldu.
