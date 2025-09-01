İskender Günen’den Trabzonspor değerlendirmesi! “Nokta atışı transfer şart”

İlk yarıya göre Samsunspor'un daha fazla Trabzonspor sahasında oynadığı süreler var. Bunun en önemli nedeni ilk yarıya göre Trabzonspor'un önde rakibe yapamadığı pres anlayışı var. Bu da orta alanda Okay ve Folcarelli'nin yalnız kalmasına sebep oldu.