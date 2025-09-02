Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif yaptık"
Giriş Tarihi: 2.9.2025 21:17

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif yaptık"

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan Sadettin Saran, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’e teklif yaptık

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak olan seçimde başkan adayı olan Sadettin Saran, Ankara'daki 'Söz Fenerbahçe Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan Saran, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e resmi teklif yaptıklarını ifade etti.

"RESMİ TEKLİF YAPTIK"

Sadettin Saran, "Futbol Şube Sorumlusu görevi için Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptık. Esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. A Takım Sorumlusu pozisyonu için de Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif yaptık"
