Trabzonspor ile Konyaspor arasında Deniz Ertaş görüşmesi!

KONYASPOR AÇIKLADI

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklama: ''Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

1.93 boyundaki eldiven, Konyaspor formasıyla 34 maça çıktı ve 15 maçta kalesini gole kapattı.