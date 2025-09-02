Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 23:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, bugün oynanan 8 karşılaşmayla başladı.

AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev heyecan yeniden başladı. Kupanın 1.turunda bugün 8 karşılaşma oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor: 3-0

Yalova FK 77 SK-Bursa Nilüfer Futbol: 2-0

Polatlı 1926 SK-Astor Enerji Çankaya SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK: 7-1

Bursa Yıldırımspor-Altay: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-2

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK: 0-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor: 0-2

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz