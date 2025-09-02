Ziraat Türkiye Kupası’nda perde açıldı! 12 Bingölspor 3 golle turladı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı start verdi. Sezon boyunca, A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanacak olan kupanın 1.tur karşılaşmaları başladı.

Açılış mücadelesinde 12 Bingölspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi.

UMUT DİLEK'TEN HAT-TRICK

12 Bingölspor, Umut Dilek'in 30. 41. ve 59. dakikalarda kaydettiği golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştirilecek.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

GOL | 12 Bingölspor 1-0 Mardin 1969 Spor

GOL | 12 Bingölspor 2-0 Mardin 1969 Spor

GOL | 12 Bingölspor 3-0 Mardin 1969 Spor