Süper ötesi!

Son 3 senedir zirveye ambargo koyan Galatasaray ile Fenerbahçe, rakiplerle aradaki uçurumu büyüttü



G.Saray, Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya teslim edeceği son günde kadrosuna nokta atışı takviyeler yaptı. Mertens'ten boşalan 10 numara pozisyonu İlkay'la dolduruldu. Muslera'nın gidişinden bu yana süren kaleci arayışı ise Uğurcan Çakır'a 5 yıllık imza attırılarak noktalandı. Teknik direktör Okan Buruk, alternatifi bol transfer listesinde ilk sıraya yazdığı isimlere kavuştu. Monaco'dan gelen Singo savunmada, sağ bekte ve stoperde joker olarak hocası Buruk'un elini rahatlatacak. Henüz formunu yakalayamayan Sane'nin saha içinde yeni partneri İlkay olacak. Galatasaray, Osimhen'in de bonservisini alarak rüya kadroyu tamamladı ve Şampiyonlar Ligi için iddiasını ortaya koydu.



Mourinho'yu gönderip uçakları art arda indiren Fenerbahçe'nin aldığı isimler, Galatasaray'a transfer çalımı niteliği de taşıdı. Sarıkırmızılıların peşinde olduğu kaleci Ederson'u menajer Mendes'i devreye sokarak bitiren sarılacivertliler, Galatasaray'da büyük başarılar yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve yine ezeli rakibinin çok istediği Asensio'yu alarak şovunu yaptı. Kanarya'da hedef son 3 sezondur Galatasaray'a kaptırdığı lig şampiyonluğunu kazanmanın yanı sıra Avrupa Ligi'nde de önemli başarılara imza atmak.