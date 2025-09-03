Vincenzo Montella: "Sahada elimizden geleni yapacağız"

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye yarın deplasmanda Gürcistan'ın konuğu olacak. Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Yarınki karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Merih Demiral basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yarın oynanacak karşılaşmada kalede kimin oynayacağının bilgisini vermek istemediğini söyleyen Montella, "Bizim 4 kalecimiz var ve çok net söyleyebilirim hangisi oynarsa oynasın içimiz çok rahat. Takımdaki kalecilerin 4'ü de iyi kaleci. Hangisinin oynayacağın konusunda isim vermekten hoşlanmıyorum. 2002 yılını çok iyi biliyorum. Milli takımımızın başarısını biliyorum. O dönem ben başka takımda futbolcuydum. Oyunculuk dönemimde İtalya ile kötü anılarım var. Güney Kore'ye elenmiştim çok üzücü şekilde. Dediğim gibi Türkiye Milli Takımın tarihini biliyorum" ifadelerini kullandı.
"TAKIMIM HAZIR VE SAHADA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Antrenman saatlerini akşamı tercih etmesinin sebebini açıklayan çalıştırıcı, "Antrenman saatlerini yolculuk saatine göre seçiyoruz. Kısa aralıkta çalıştığımızda taktiksel çalışamayabilirsiniz ama biz bu saatlerde yaptığımızda taktik çalışmalarımız gözlerden uzak yapabiliyoruz. Gürcistan Milli Takımı'na saygı duyuyorum. Milletini gururlandırmış bir takım ve ne yaptığını bilen bir takım olduklarını biliyorum. Takımım hazır ve sahada elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
"ARDA'NIN BU SENE TÜM MAÇLARINI İZLEDİM
Arda Güler hakkında İtalyan teknik direktör, "Arda'nın bu sene tüm maçlarını izledim. Sadece orta sahada oynadığını görmedim, forvet arkası, orta sahada farklı pozisyonlarda da gördük. Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Her maçın bir hikayesi vardır, kendi kulübünde oynarken etrafında oynayan takım arkadaşlarının özelliklerine bakarak karar veriyorlar, o yüzden farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine de sahip" değerlendirmesinde bulundu."OYUNCULARDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"
Oyuncuların milli takımda kalben ve ruhen varlığını kanıtladığını söyleyen Montella, şöyle konuştu:
"Bu bizim elimizde olan bir şey değil, geniş bir takvimde baktığınızda böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu takım değiştirdi. Büyük futbolcular bu tarz şeylerden etkilenmez, futbolcularımız buraya geldikleri andan itibaren bize ruhen, kalben fiziken burada olmak istediklerini kanıtladılar. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum."
"REKABET HER ZAMAN POZİTİF ETKİLER"
Kadroda yetenekli oyuncuların varlığının oluşturduğu rekabet hakkında ise, "Rekabet her zaman pozitif etkiler, en yüksek hedefleriniz için rekabet ediyorsunuz. Nerede endişelenebilirsiniz, elinizde formda oyuncular yoksa endişelenebilirsiniz. Bu takımın değerini yansıtıyor. Bir takımın değeri sonradan oyuna giren ve katkı sağlayabilecek futbolculardan oluşur. Bütün futbolcuların birlikte hareket edip sonradan oyuna girenler maçı değiştirebilecek kapasitedeyse endişe duymaya gerek yok" dedi.
En önemli maça çıkacaklarını ve nelerle karşılaşacağı hakkında ise Montella şunları söyledi:
"Kuşkusuz benim açımdan en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da bunu dile getirmiştim, çok zorlu bir rakip olduğunu söylemiştim, biz hariç hemen hemen herkes alttan alıyordu. Ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlık yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız."
MERİH DEMİRAL: "MORAL DURUMUMUZ ÇOK İYİ"
Yarınki maça hazır olduklarını ifade eden Merih Demiral, "Herkese merhaba 2 futbolcu arasında kavga çıktı dediniz ama biz anlamadık. Moral durumumuz çok iyi. Hazırız. Yarında bunu göstereceğimize eminim" dedi.
"CEVABIMIZI SAHADA VERECEĞİZ"
Cevabı sahada vereceklerinin altını çizen Merih, "Khvicha Kvaratskhelia ile tabi ki karşılıklı oynadım. Bana bacak arası atmadı ama iyi futbolcu. Antrenmanlarımızı yaptık. Gürcistan'ın iyi oyuncuları var ama çekinmiyoruz. Biz kendimizi biliyoruz. Cevabımızı sahada vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"YARINKİ MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"
Yarınki maçın öneminden bahseden 27 yaşındaki oyuncu, "Yarınki maç çok önemli. Grubun en önemli maçı ve galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan bence kendini geliştirdi ama bizde geliştik. Gayet hazırız. Her şey yolunda. Çok konsantreyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Moralimiz iyi. Takımdaki herkes mutlu. Hepimiz burada olmaktan dolayı mutluyuz ve iyi değerleniyoruz. İyi hazırlandık. Milli forma altında olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde oynayacağız. Her ihtimale hazırız. Maç maç gitmek istiyoruz. En iyi şekilde grubu bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.