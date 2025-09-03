Vincenzo Montella: "Sahada elimizden geleni yapacağız"

"ARDA'NIN BU SENE TÜM MAÇLARINI İZLEDİM

Arda Güler hakkında İtalyan teknik direktör, "Arda'nın bu sene tüm maçlarını izledim. Sadece orta sahada oynadığını görmedim, forvet arkası, orta sahada farklı pozisyonlarda da gördük. Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Her maçın bir hikayesi vardır, kendi kulübünde oynarken etrafında oynayan takım arkadaşlarının özelliklerine bakarak karar veriyorlar, o yüzden farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine de sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuların milli takımda kalben ve ruhen varlığını kanıtladığını söyleyen Montella, şöyle konuştu:

"Bu bizim elimizde olan bir şey değil, geniş bir takvimde baktığınızda böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu takım değiştirdi. Büyük futbolcular bu tarz şeylerden etkilenmez, futbolcularımız buraya geldikleri andan itibaren bize ruhen, kalben fiziken burada olmak istediklerini kanıtladılar. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum."

"REKABET HER ZAMAN POZİTİF ETKİLER"

Kadroda yetenekli oyuncuların varlığının oluşturduğu rekabet hakkında ise, "Rekabet her zaman pozitif etkiler, en yüksek hedefleriniz için rekabet ediyorsunuz. Nerede endişelenebilirsiniz, elinizde formda oyuncular yoksa endişelenebilirsiniz. Bu takımın değerini yansıtıyor. Bir takımın değeri sonradan oyuna giren ve katkı sağlayabilecek futbolculardan oluşur. Bütün futbolcuların birlikte hareket edip sonradan oyuna girenler maçı değiştirebilecek kapasitedeyse endişe duymaya gerek yok" dedi.