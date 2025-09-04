Derbide zafer Yeşilyurt’un

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, Malatya derbisine sahne oldu. TFF 3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Gol perdesini 8'de Muhammed Öztürk açarken Mustafa Yılmaz 5 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. İlk golü kaydeden Muhammed, 45'te takımını soyunma odasına 3-0 önde götürdü. İkinci yarıda da ayağını gazdan çekmeyen Yeşilyurt, 53'te Mert Göze ile coştu. 80'de ise Berkay Emre skoru tayin etti: 5-0...
Bu sonuçla Malatya Yeşilyurt Belediye 2. tura çıktı. Yeni Malatya ise havlu attı.
Kars 36 Spor-24Erzincan: 0-1
Bulancak-Artvin: 2-1 (uzt)
Kahramanmaraş -Kilis Bld: 2-1
Alanya 1221-Muğla: 0-3
Aliağa-İnegöl Kafkas: 2-1
Arnavutköy-Beykoz: 2-3
Bartın-Anadolu Üni: 1-3
Bayburt-Giresun: 0-7
Bucak Bld.-Kepez: 1-2
Dersim-Adanaspor: 3-0
Etimesgut-Karadeniz Ereğli: 0-1
Gebze SK-Bulvar: 6-2
İnkılap-Yeni Çarşı: 1-2
Kahta 02 Spor-İskenderun: 2-1
1461 Trabzon-Ardahan: 4-0
Kestel Çilek SK-Uşak: 2-1 (uzt)
Kırklarelispor-Galata SK: 1-2 (uzt)
Kurtalan-Şanlıurfa: 1-4
Erbaa-Tokat Bld: 3-1 (pen)
Muşspor-Şırnak: 8-0
Çayelispor-Şiran Yıldız: 1-2
İnegöl-Ezine: 2-0
Yozgat Bld.-Fatsa Bld: 1-2
Sinopspor-Orduspor: 0-2
Denizli İDY-Nazilli: 2-0
Fethiyespor-Söke 1970: 2-0
Karaman-S.Kapadokya: 2-1
Ankaragücü-Karabük İ.Y.: 2-3
4 MAÇ TATİL EDİLDİ
Edirne ile Soma maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirne'nin 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi. Diyarbekir- Bitlis
ve Çankırı-Ankara Demir
müsabakaları da ev sahibi takımın sahaya çıkmaması sonucu ertelendi. Bornova-Afyon
karşılaşmasında da Afyon maça çıkmadı.
1. TUR SONA ERİYOR
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası milli arada hız kesmiyor. Dev organizasyonun 1. eleme turunda iki günde toplam 41 karşılaşma oynandı. Bugün ise yapılacak 4 müsabakayla bu turun kapanışını olacak ve 3'ü A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 ekip katılım gösterecek.
İŞTE GÜNÜN PROGRAMI
14.00 Kahramanmaraş-Osmaniyespor A Spor
16.30 Isparta 32-Kırşehir Futbol FK A Spor
19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963
21.00 Bursaspor-Söğütspor A Spor