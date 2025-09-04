Derbide zafer Yeşilyurt’un

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, Malatya derbisine sahne oldu. TFF 3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.Bu sonuçla Malatya Yeşilyurt Belediye 2. tura çıktı. Yeni Malatya ise havlu attı.Kars 36 Spor-24Erzincan: 0-1Bulancak-Artvin: 2-1 (uzt)Kahramanmaraş -Kilis Bld: 2-1Alanya 1221-Muğla: 0-3Aliağa-İnegöl Kafkas: 2-1Arnavutköy-Beykoz: 2-3Bartın-Anadolu Üni: 1-3Bayburt-Giresun: 0-7Bucak Bld.-Kepez: 1-2Dersim-Adanaspor: 3-0Etimesgut-Karadeniz Ereğli: 0-1Gebze SK-Bulvar: 6-2İnkılap-Yeni Çarşı: 1-2Kahta 02 Spor-İskenderun: 2-11461 Trabzon-Ardahan: 4-0Kestel Çilek SK-Uşak: 2-1 (uzt)Kırklarelispor-Galata SK: 1-2 (uzt)Kurtalan-Şanlıurfa: 1-4Erbaa-Tokat Bld: 3-1 (pen)Muşspor-Şırnak: 8-0Çayelispor-Şiran Yıldız: 1-2İnegöl-Ezine: 2-0Yozgat Bld.-Fatsa Bld: 1-2Sinopspor-Orduspor: 0-2Denizli İDY-Nazilli: 2-0Fethiyespor-Söke 1970: 2-0Karaman-S.Kapadokya: 2-1Ankaragücü-Karabük İ.Y.: 2-3Edirne ile Soma maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirne'nin 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.vemüsabakaları da ev sahibi takımın sahaya çıkmaması sonucu ertelendi.karşılaşmasında da Afyon maça çıkmadı.Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası milli arada hız kesmiyor. Dev organizasyonun 1. eleme turunda iki günde toplam 41 karşılaşma oynandı.Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 ekip katılım gösterecek.14.00 Kahramanmaraş-Osmaniyespor A Spor16.30 Isparta 32-Kırşehir Futbol FK A Spor19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 196321.00 Bursaspor-Söğütspor A Spor