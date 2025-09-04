Sonuna kadar vazgeçmek yok!

Şampiyonlar Ligi kadrosunu 2 Eylül akşamında UEFA'ya bildiren Galatasaray, yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı listeye yetiştirmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter'den olumlu dönüş alamayan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için NEOM'dan gelen 40 milyon Euro'ya yakın teklifi yeterli bulmadı. Hakan ve Barış Alper'in durumu henüz kesinlik kazanmadı.Milli futbolcu ayrılmak istiyor ancak Başkan Dursun Özbek geri adım atmaya yanaşmıyor. Galatasaray cephesi, yıldız futbolcuya 50 milyon Euro'ya yakın değer biçiyor.Şu anda A Milli Takım'da olan Hakan Çalhanoğlu ise bir yandan da kulübü Inter'e önünün açılması için baskı yapmaya devam ediyor.Taraflar arasındaki görüşmeler aralıksız sürüyor.