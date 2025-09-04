Spalletti takımı çok beğendi!

Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra art arda yaptığı Kerem, Asensio ve Ederson hamleleriyle kadrosunun değerini zirveye çıkaran F.Bahçe, yeni teknik direktörünü belirlemek için de gaza bastı.Sportif direktör Devin Özek'in görüşerek nabız yokladığı İtalyan teknik adamın, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve takımın mevcut kadrosunu çok iyi bulduğu öğrenildi.Bu arada Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük için Ange Postecoglou'nu düşünüyor. Geçtiğimiz sezon Tottenham ile Avrupa Ligi'ni kazanan Avustralyalı çalıştırıcı ile Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği öne sürüldü. Adaylar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan haber bekliyor. Koç, bir süredir hastalığı sebebiyle dinleniyor ve teknik adam gündemiyle yakından ilgilenemiyor.İtalya'da 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyon yapan Luciano Spalletti, Roma ile iki kez İtalya Kupası, bir defa İtalya Süper Kupası; Rusya'da Zenit ile iki kez lig şampiyonluğu, bir defa Rusya Kupası ve bir kez Rusya Süper Kupası zaferi yaşadı. G.Saray'ın yıldızı Osimhen, 2022-23 sezonunda 26 golle Spalletti'nin takımı Napoli'de gol kralı olmuştu.